03 Eylül 2022, Cumartesi
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Van'da Firari hükümlünün saklandığı yeri gören polisler bile şaşırdı!
Van'da 'terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etmek' ve 'hırsızlık' suçlarından hakkında 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin operasyonuyla saklandığı evin bodrum katındaki sığınakta yakalanarak, gözaltına alınıp, tutuklandı.