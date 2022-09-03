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Van'da Firari hükümlünün saklandığı yeri gören polisler bile şaşırdı!

DHA
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Giriş: 03.09.2022 17:50
Van'da 'terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etmek' ve 'hırsızlık' suçlarından hakkında 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin operasyonuyla saklandığı evin bodrum katındaki sığınakta yakalanarak, gözaltına alınıp, tutuklandı.
Firari hükümlü saklandığı sığınakta yakalandı
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