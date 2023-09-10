Van'da feci kaza kamerada: Kadınlar bebek arabasıyla havaya savruldu

Van’ın İpekyolu ilçesinde kontrolden çıkan araç, o sırada kaldırımda yürüyen bebek arabalı kadınlara çarptı. Edinilen bilgiye göre kaza, İskele Caddesi meydana geldi. Kaldırımda yürüyen iki kadına ve bebek arabasına, hafif ticari araç çarptı. Kadınlar ile bebek arabası çarpmanın etkisiyle havaya savruldu. Feci kazada yaralanan kadınlar ile bebek olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altında olan kadınlardan birinin ayağından ağır yaralandığı, diğer kadın ve bebeğin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Korku dolu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.