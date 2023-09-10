10 Eylül 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Van'da feci kaza kamerada: Kadınlar bebek arabasıyla havaya savruldu

Van'da feci kaza kamerada: Kadınlar bebek arabasıyla havaya savruldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.09.2023 18:51
Van’ın İpekyolu ilçesinde kontrolden çıkan araç, o sırada kaldırımda yürüyen bebek arabalı kadınlara çarptı. Edinilen bilgiye göre kaza, İskele Caddesi meydana geldi. Kaldırımda yürüyen iki kadına ve bebek arabasına, hafif ticari araç çarptı. Kadınlar ile bebek arabası çarpmanın etkisiyle havaya savruldu. Feci kazada yaralanan kadınlar ile bebek olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altında olan kadınlardan birinin ayağından ağır yaralandığı, diğer kadın ve bebeğin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Korku dolu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Van’da feci kaza kamerada
Van'da feci kaza kamerada
Caddede yürüyen kadının kaçırıldı!
Caddede yürüyen kadının kaçırıldı!
Esenyurt’ta kadına şiddet kamerada!
Esenyurt'ta kadına şiddet kamerada!
Kucağında çocukla tehlikeli yolculuk
Kucağında çocukla tehlikeli yolculuk
150 yıllık çınar, cipin üstüne devrildi
150 yıllık çınar, cipin üstüne devrildi
Okul servisleri nasıl olmalı?
Okul servisleri nasıl olmalı?
Evden 20 ton çöp çıktı!
Evden 20 ton çöp çıktı!
Edirne’de feci kaza! 12 araç karıştı: 1 ölü
Edirne’de feci kaza! 12 araç karıştı: 1 ölü
Cezaevinden izinli çıkan gencin acı sonu!
Cezaevinden izinli çıkan gencin acı sonu!
Yıldız Tozu ilk gösterimini yaptı
"Yıldız Tozu" ilk gösterimini yaptı
İzmir’de yüksek su faturası tepkisi
İzmir’de yüksek su faturası tepkisi
Evi olmayana yeni kampanya geliyor
Evi olmayana yeni kampanya geliyor
Daha Fazla Video Göster