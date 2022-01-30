30 Ocak 2022, Pazar
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Van’da dehşete düşüren cinayetleri itiraf etti! Sahte hesapla takip etti: Öldürdükten sonra…
Van'da dün biri kadın, biri erkek olmak üzere 2 şahıs tabancayla vurularak öldürüldü. Emniyet güçleri yürüttüğü operasyon sonucunda kadının kocasını gözaltına aldı. Karakolda verdiği ifadesinde koca, eşinin kendisini aldattığını sandığo için cinayetleri işlediğini ifade ederek "Eşimin adına sahte sosyal medya hesabı oluşturdum, sonrasında da adamı takip ettim. Veysel Coşkun'u öldürdükten sonra da kulağını kestim" dediği belirtildi.