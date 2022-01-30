30 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Van’da dehşete düşüren cinayetleri itiraf etti! Sahte hesapla takip etti: Öldürdükten sonra…

Van’da dehşete düşüren cinayetleri itiraf etti! Sahte hesapla takip etti: Öldürdükten sonra…

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.01.2022 18:37
Van'da dün biri kadın, biri erkek olmak üzere 2 şahıs tabancayla vurularak öldürüldü. Emniyet güçleri yürüttüğü operasyon sonucunda kadının kocasını gözaltına aldı. Karakolda verdiği ifadesinde koca, eşinin kendisini aldattığını sandığo için cinayetleri işlediğini ifade ederek "Eşimin adına sahte sosyal medya hesabı oluşturdum, sonrasında da adamı takip ettim. Veysel Coşkun'u öldürdükten sonra da kulağını kestim" dediği belirtildi.
Dehşete düşüren olay! Öldürüp kulağını kesti
Dehşete düşüren olay! Öldürüp kulağını kesti
Kış tatilcileri Erciyes’e akın etti!
Kış tatilcileri Erciyes’e akın etti!
Yeni hayat arayışıyla yola düşenler
Yeni hayat arayışıyla yola düşenler
Güvenlik görevlisi olarak başladı yılan bakıcısı oldu!
Güvenlik görevlisi olarak başladı yılan bakıcısı oldu!
Esenyurt’ta bıçaklı kavga: Arkadaşını öldürdü
Esenyurt'ta bıçaklı kavga: Arkadaşını öldürdü
20 yıl önce hayattayken selası verildi
20 yıl önce hayattayken selası verildi
Erdoğan sesimizi duydu
"Erdoğan sesimizi duydu"
Müge Anlı’nın sözleri sosyal medyayı salladı
Müge Anlı'nın sözleri sosyal medyayı salladı
Milyoner’e damga vurdu! Tek hayali...
Milyoner'e damga vurdu! Tek hayali...
Hangi bitki çayları tüketilmeli?
Hangi bitki çayları tüketilmeli?
Paratoner nedir? Nasıl icat edildi?
Paratoner nedir? Nasıl icat edildi?
Eski karısına zehir zemberek sözler
Eski karısına zehir zemberek sözler
Daha Fazla Video Göster