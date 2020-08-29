Van’da çobanlık yapan Muhammet Taş tıp fakültesini kazandı

Van’da yaşayan ve çobanlık 19 yaşındaki Muhammet Taş, zor şartlara rağmen hedeflerinden vazgeçmedi. Hayvanlarını otlatırken bir yanda da üniversite sınavına hazırlandı. Emeklerinin karşılığını alan Muhammed Taş, tıp fakültesini kazandı. Çocukluk hayalini gerçekleştiren Taş, A Haber Muhabiri Ahmet Çelik’e yaşadığı zorlukları anlattı.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Muhammet Taş, bir yandan çobanlık yaparken bir yandan da hayallerinin peşinden koştu. Hayvanlarını otlatırken bir yanda da üniversite sınavına hazırlanan Taş, çocukluk hayalini gerçekleştirerek tıp fakültesini kazandı. A Haber'e konuşan Muhammet Taş, üniversiteyi kazanırken yaşadığı zorlukları anlattı.

Pandemi sürecinde ailesine ait koyunlara bakan ve bir yandan da derslerine çalışmaya devam eden Muhammet Taş, çobanlıkla okulu bir arada götürdüğünü ve söyledi. Taş, hayvanlara bakarken zor koşullarda da olsa ders çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Hayallerine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Taş, kazandığı Malatya Üniversitesi'nde iyi bir eğitim alıp beyin cerrahı olmak istediğini söyledi. Başarılı bir doktor olmak istediğini söyleyen Taş, doğduğu topraklara dönüp orada hizmette bulunmak istediğini belirtti.