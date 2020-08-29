29 Ağustos 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Van’da çobanlık yapan Muhammet Taş tıp fakültesini kazandı

Van’da çobanlık yapan Muhammet Taş tıp fakültesini kazandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.08.2020 14:16
Güncelleme:29.08.2020 14:17
Van’da yaşayan ve çobanlık 19 yaşındaki Muhammet Taş, zor şartlara rağmen hedeflerinden vazgeçmedi. Hayvanlarını otlatırken bir yanda da üniversite sınavına hazırlandı. Emeklerinin karşılığını alan Muhammed Taş, tıp fakültesini kazandı. Çocukluk hayalini gerçekleştiren Taş, A Haber Muhabiri Ahmet Çelik’e yaşadığı zorlukları anlattı.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Muhammet Taş, bir yandan çobanlık yaparken bir yandan da hayallerinin peşinden koştu. Hayvanlarını otlatırken bir yanda da üniversite sınavına hazırlanan Taş, çocukluk hayalini gerçekleştirerek tıp fakültesini kazandı. A Haber'e konuşan Muhammet Taş, üniversiteyi kazanırken yaşadığı zorlukları anlattı.

Pandemi sürecinde ailesine ait koyunlara bakan ve bir yandan da derslerine çalışmaya devam eden Muhammet Taş, çobanlıkla okulu bir arada götürdüğünü ve söyledi. Taş, hayvanlara bakarken zor koşullarda da olsa ders çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Hayallerine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Taş, kazandığı Malatya Üniversitesi'nde iyi bir eğitim alıp beyin cerrahı olmak istediğini söyledi. Başarılı bir doktor olmak istediğini söyleyen Taş, doğduğu topraklara dönüp orada hizmette bulunmak istediğini belirtti.

Van’da çobanlık yapan Muhammet Taş tıp fakültesini kazandı
Van’da çobanlık yapan Muhammet Taş tıp fakültesini kazandı
Kırtasiye ürünlerindeki tehlike! Veliler aman dikkat
Kırtasiye ürünlerindeki tehlike! Veliler aman dikkat
117 yıllık vuslat! Camiyi kilise yaptılar
117 yıllık vuslat! Camiyi kilise yaptılar
Orman yangınlarının nedeni sabotaj mı?
Orman yangınlarının nedeni sabotaj mı?
Minik Sercan’ın hayatı 240 bin TL’ye bağlı! Türkiye seferber oldu
Minik Sercan’ın hayatı 240 bin TL’ye bağlı! Türkiye seferber oldu
İstanbul'un göbeğinde ilginç olay! Yakıt alan minibüsü çaldı
İstanbul'un göbeğinde ilginç olay! Yakıt alan minibüsü çaldı
Milyonları ilgilendiriyor! Tehlike çok büyük
Milyonları ilgilendiriyor! Tehlike çok büyük
TEM otoyolunda feci kaza! Tır yola devrildi
TEM otoyolunda feci kaza! Tır yola devrildi
İstanbul Kartal'da dehşet veren olay! Oğlu kameradan görünce...
İstanbul Kartal'da dehşet veren olay! Oğlu kameradan görünce...
Maltepe'deki yangınla ilgili flaş gelişme
Maltepe'deki yangınla ilgili flaş gelişme
Çatı katından kaçacaktı!
Çatı katından kaçacaktı!
Tramvay halk otobüsüne çarptı
Tramvay halk otobüsüne çarptı
Daha Fazla Video Göster