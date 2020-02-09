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09.02.2020
Van'da çığ bölgesinde yoğun kar! Eğitime bir gün ara verildi |Video
Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Detaylar A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
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