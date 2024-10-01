Van’da ceviz hasadı uzun sırıklarla yapılıyor

Cevizi, balı ve alabalığı ile Van'ın önemli ilçelerinden biri olan Çatak'ta sonbahar mevsimi ile birlikte ceviz hasadı başladı. Her yıl yaklaşık 2 bin ton cevizin toplandığı ilçede vatandaşlar, boyları 20 ile 30 metre arsında değişen ağaçlarda uzun sırıklarla ceviz çırpıyor.

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