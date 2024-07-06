Van'da Bengü konserini birbirine kattılar! "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" hazımsızlığı

Van'da skandal görüntüler kayıtlara geçti... Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında sahne alan Bengü, konseri "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" diyerek noktalayınca birtakım bölücü unsurlar taşkınlık çıkardı. Sahneye pet şişe ve cisimler fırlatıldı. O anlar büyük tepki çekti.