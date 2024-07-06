06 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Van'da Bengü konserini birbirine kattılar! "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" hazımsızlığı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.07.2024 11:55
Van'da skandal görüntüler kayıtlara geçti... Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında sahne alan Bengü, konseri "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" diyerek noktalayınca birtakım bölücü unsurlar taşkınlık çıkardı. Sahneye pet şişe ve cisimler fırlatıldı. O anlar büyük tepki çekti.
Van’da Bengü konserini birbirine kattılar!
Van'da Bengü konserini birbirine kattılar!
E-5’te korkunç anlar! Çığlıklar inletti...
E-5'te korkunç anlar! Çığlıklar inletti...
Dönence nasıl ortaya çıktı, hikayesi ne?
Dönence nasıl ortaya çıktı, hikayesi ne?
Kart şifresini vermeyen kocasına saldırdı!
Kart şifresini vermeyen kocasına saldırdı!
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yaz aylarında kene sokmasına dikkat!
Yaz aylarında kene sokmasına dikkat!
Genç kız dehşet saçtı! Aldatan sevgilisine...
Genç kız dehşet saçtı! Aldatan sevgilisine...
Eşsiz doğası ile Pendik Göçbeyli Köyü! İstanbul’da doğa ile iç içe yaşam
Eşsiz doğası ile Pendik Göçbeyli Köyü! İstanbul’da doğa ile iç içe yaşam
Bir ayda 3 orman yanığını çıkardı!
Bir ayda 3 orman yanığını çıkardı!
Samuray kılıcıyla trafikte dehşet saçtı!
Samuray kılıcıyla trafikte dehşet saçtı!
Maganda kurşununa 5 tutuklama
Maganda kurşununa 5 tutuklama
Vicdansız! Su içen kediyi ezdi geçti
Vicdansız! Su içen kediyi ezdi geçti
Daha Fazla Video Göster