Van'da anız yangını! 5 araç 17 personel müdahale etti

Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Tuşba ilçesi Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki arazide meydana geldi. Yangını ihbarı alan İtfaiye, bölgeye Tuşba, İpekyolu. Edremit ve Tekstilkent İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. 5 araç ve 17 personel ile müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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