Van'da 4 kişi geçitte mahsur kaldı! Yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Van Bahçesaray'da 4 kişi araçta mahsur kaldı. Ekipler, onları kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Ekipler araçtaki 4 kişiyi kurtardı. Diyaliz hastası olan Ferdi Keser hastaneye kaldırıldı, diğer üç kişi ise kent merkezine sevk edildi.

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