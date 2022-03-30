‘Van Kedisi Güzellik Yarışması’nda ‘Mia’ jüriden tam not aldı! İşte yılın en güzel Van kedisi

Van’da bu sene 6’ncısı yapılan ‘Van Kedisi Güzellik Yarışması’nda jüriden tam not alarak birinci olan ‘Mia’ adlı kedi, ziyaretçilerin dikkatlerini üzerine çekti.

Türkiye'de milli ırk olarak tescil alan ve şanı ülke sınırları aşıp dünyaya yayılan Van kedilerinin tanıtım faaliyetleri devam ediyor. Sıcakkanlılığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle şehrin en önemli değerlerinden olan Van kedileri bu defa güzellikte yarıştı.

YILIN EN GÜZEL VAN KEDİSİ 'MİA'

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Shopping Fest (Alışveriş Günleri) etkinlikleri çerçevesinde 'Van Kedisi Güzellik Yarışması' düzenlendi. 32 Van kedisinin hünerlerini sergilediği yarışmaya Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi de 2 kediyle katılım sağladı. Merkezin başvurduğu iki kediden 'Mia' isimli kedi birinci seçilerek atın madalya kazandı. Güzellik yarışmasında birinci seçilen 'Mia', son zamanlarda oldukça ilgi görüyor.



"KEDİ GÜZELLİK YARIŞMALARI DA BİZLER İÇİN ÖNEMLİDİR"

Konuya ilişkin konuşan YYÜ Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, orijinal Van kedilerinin çoğaltılması ve kediler üzerinden araştırmalar yapan bir merkez olduklarını belirtti. Van kedisinin neslinin korunmasının kendileri için önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kaya, "Van kedisini tanıtmak amacıyla düzenlenen tüm faaliyetler bizler için çok değerlidir. Bu açıdan kedi güzellik yarışmaları da bizler için önemlidir. Daha önce uluslararası kedi güzellik yarışmasında birinci olan kedimiz ile yarışmaya katılmadık. Bunu da yarışmanın sonucunu etkilememek adına yaptık. Ancak yine yarışmaya katılan kedilerimiz birinci ve ikinci oldu" dedi.



"MİA ADLI KEDİ ANNE ADAYI"

Van kedisinin gündeme gelmesi ve özelliklerinin bilinmesi açısında çok değerli yarışmalar olduğunu dile getiren Kaya, yarışmalar sayesinde Van kedisine olan ilginin arttığını söyledi. Kaya, yarışmada birinci olan kedinin hamile olduğunu kaydetti.