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Van Kedileri renkli gözleriyle dikkat çekiyor! Nesillerinin korunması için özenle bakılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.06.2024 18:03
Bir gözü mavi, diğeri kehribar renkli olan dünyaca ünlü Van kedileri, Van’ın önemli değerleri arasında yer alıyor. Bembeyaz tüyleriyle de ünü ülke sınırlarını aşan Van kedilerine Kedi Villası'nda özenle bakılıyor.
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Nesillerinin korunması için özenle bakılıyor
Nesillerinin korunması için özenle bakılıyor
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