16 Mart 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Van Kalesi ile dolunayın buluşması böyle görüntülendi
Van Kalesi ile dolunayın buluşması böyle görüntülendi

Van Kalesi ile dolunayın buluşması böyle görüntülendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.03.2025 00:45
Binlerce yıllık tarihi ve doğal güzellikleriyle önemli bir şehir olan Van, bu kez gökyüzünün ihtişamlı misafiri olan dolunay, tarihi dokusuyla birleşince ortaya etkileyici bir manzara çıktı. Van Gölü'nün berrak suları ve Van Kalesi'nin görkemli silueti, dolunayın aydınlığıyla birleşince ortaya çıkan manzara, izleyenleri mest etti. Van’ın tarihi mirası Van Kalesi, dolunayın etkileyici ışığında unutulmaz bir görsel şölen sundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Van Kalesi ile dolunayın buluşması böyle görüntülendi
Van Kalesi ile dolunayın buluşması böyle görüntülendi
Van Kalesi ile dolunayın buluşması böyle görüntülendi
Çalıştığı oto galeriden emanet aldığı otomobille takla attı!
Çalıştığı oto galeriden emanet aldığı otomobille takla attı!
Sinop’ta otomobil hafif ticari araca çarptı! O anlar kamerada
Sinop'ta otomobil hafif ticari araca çarptı! O anlar kamerada
Bolu’da akrabalar arasında alacak-verecek tartışmasında kan aktı!
Bolu’da akrabalar arasında alacak-verecek tartışmasında kan aktı!
Cinayet zanlısı film gibi operasyonla yakalandı
Cinayet zanlısı film gibi operasyonla yakalandı
Şinasi Yurtsever’e son görev!
Şinasi Yurtsever'e son görev!
İstiklal Marşı’nı 2 yaşında ezberlemeye başladı
İstiklal Marşı'nı 2 yaşında ezberlemeye başladı
Tunceli’de kopya operasyonu!
Tunceli’de kopya operasyonu!
İntihar girişiminde bulunan şahsı vatandaşlar engelledi
İntihar girişiminde bulunan şahsı vatandaşlar engelledi
Belediyelere başıboş köpek denetimi!
Belediyelere başıboş köpek denetimi!
Yalancı bahara dikkat!
Yalancı bahara dikkat!
Turnuvada antrenöre kafa atan hakem kamerada
Turnuvada antrenöre kafa atan hakem kamerada
Daha Fazla Video Göster