16 Mart 2025, Pazar
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Van Kalesi ile dolunayın buluşması böyle görüntülendi
Binlerce yıllık tarihi ve doğal güzellikleriyle önemli bir şehir olan Van, bu kez gökyüzünün ihtişamlı misafiri olan dolunay, tarihi dokusuyla birleşince ortaya etkileyici bir manzara çıktı. Van Gölü'nün berrak suları ve Van Kalesi'nin görkemli silueti, dolunayın aydınlığıyla birleşince ortaya çıkan manzara, izleyenleri mest etti. Van’ın tarihi mirası Van Kalesi, dolunayın etkileyici ışığında unutulmaz bir görsel şölen sundu.