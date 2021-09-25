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Van Gölü’nün suyu çekildi! Binlerce yıllık mikrobiyalitler günyüzüne çıktı

İHA
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Giriş: 25.09.2021 10:03
Güncelleme:25.09.2021 10:32
Bitlis’in Tatvan ilçesinde, Van Gölü suyunun çekilmesi ile birlikte binlerce yıllık mikrobiyalitler ortaya çıktı. Tatvan ilçesine bağlı İncekaya mezrasındaki suların çekilmesiyle birlikte mikrobiyalit çeşitleri su yüzeyine çıktı. Dünyanın en büyük sodalı, Türkiye’nin ise en büyük gölü olma özelliği taşıyan Van Gölü’nde su yüzeyine çıkan mikrobiyalitler yarım metre boyutunda olduğu görüntülendi. Türkiye’de yağışların azalması ve iklim değişikliğinden dolayı meydana gelen kuraklık ile Van Gölü havzasında da suların çekilmesi bölgedeki halkı da endişelendiriyor. Mikrobiyalitlerin cansız, ruhsuz, taş olmadığını; bunların bakteriler, algler, siyanobakteriler tarafından oluşturulan yapılar olduğunu söyleyen Moleküler Biyolog Vedat Atlı; "Bu yapılar binlerce belki milyonlarca yıl üst üste binerek tıpkı bir gökdelen gibi yükseliyorlar" dedi.
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