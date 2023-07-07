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Van Gölü’nün seviyesi 2 metreye düştü

A Haber
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Giriş: 07.07.2023 15:36
Van Gölü'nün seviyesi kuraklık nedeniyle yaklaşık 2 metreye düştü. Gölün seviyesi neden geriledi? A Haber muhabiri Esra Arpa detayları aktardı.
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Van Gölü’nün seviyesi 2 metreye düştü
Van Gölü’nün seviyesi 2 metreye düştü
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