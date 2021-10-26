Van Gölü’nün dibindeki kalıntılar dünyaya tanıtılacak

Türkiye’nin en büyük gölü olan ve 800 bin yıllık geçmişe sahip Van Gölü’nün dibindeki kalıntılar, yapılan dalışlarla dünyaya tanıtılacak.

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Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, volkanik Nemrut Dağı'nın patlaması sonucu oluşan ve sodalı suyuyla dikkat çeken 3 bin 713 kilometrekarelik alanıyla tıpkı bir deniz gibi uzanan uçsuz bucaksız sularının altında pek çok sır saklıyor. Göle kıyıları bulunan Van ve Bitlis'te amatör ve profesyonel dalgıçlar tarafından yapılan dalışlarda, Van Gölü'nün derinliklerinde bulunan gizem çözülüyor.Türkiye'nin tek su altı fotoğrafçılık derneği olan Su Altı Fotoğrafçılar ve Filmciler Derneği (SUFOD) üyeleri, 4 gün boyunca Van Gölü'ne dalarak başta mikrobiyalitler olmak üzere Rus batığını görüntüledi. Van Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Van Gölü'nde 4 gün boyunca dalışlar yapan Su Altı Fotoğrafçılar ve Filmciler Derneği (SUFOD) üyeleri; İnköy, Altınsaç ve son olarak Bitlis'in Adilcevaz açıklarında dalışlar yaparak Van Gölü'nün derinliklerindeki gizemleri görüntüledi.