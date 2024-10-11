Van Gölü’ne kaçak deşarja ceza!

DEM Parti yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'nin Van Gölü'ne kaçak şekilde deşarj yaptığı tespiti sonrası; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı belediyeye 1 milyon 161 bin TL para cezası kesti.