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Van Gölü’nden görülen süper ay hayran bıraktı!

Van Gölü’nden görülen süper ay hayran bıraktı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.09.2024 01:28
Van Gölü üzerinde yükselen ‘Süper Ay' görsel şölen oluşturdu. Bulutların arasından kızıl renge bürünerek çıkan ‘Süper Ay'ın oluşturduğu görüntü hayran bıraktı.
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Van Gölü’nden görülen süper ay hayran bıraktı!
Van Gölü’nden görülen süper ay hayran bıraktı!
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