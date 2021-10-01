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Van Gölü’nde yüz yıllık iskele su yüzeyine çıktı

İHA
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Giriş: 01.10.2021 11:17
Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü, küresel iklim değişikliğinin etkisiyle korkunç seviyede su kaybı yaşarken, yaklaşık yüz yıllık balıkçı iskelesi ise ilk kez su yüzeyine çıktı. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın düzenlediği uzay fotoğraf yarışmasıyla adını dünyaya duyuran Van Gölü, şimdilerde küresel iklim değişikliğinden dolayı aşırı kuraklıkla gündeme geldi. Sıcaklıkların artmasıyla beraber yağışların azalması Van Gölü'ndeki su kaybını büyük ölçüde etkiledi. Van Gölü, kapalı bir havzada yer almasından dolayı diğer göllere oranla kuraklıktan daha fazla nasibini aldı. Van'ın feribot iskelesinde bu yıl büyük ölçüde gölün suları geri çekildi. Yağışların olmaması ve buharlaşmanın artmasından dolayı suyu geri çekilen gölde yaklaşık yüz yıllık balıkçı iskelesi ortaya çıktı. İskelenin ahşap fore kazıklarının yüzeye çıkması, göldeki su kaybını bir kez daha gözler önüne serdi.
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