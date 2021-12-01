Van Gölü'nde sular çekildi! Adacıklar ortaya çıktı

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde küresel iklim değişikliğinin tesiriyle sular çekildi. Bu durumun ardından irili ufaklı yeni adacıklar gün yüzüne çıktı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın gerçekleştirdiği uzay fotoğraf yarışmasıyla ismini dünyaya duyuran Van Gölü, küresel iklim değişikliği sebebiyle yaşanan aşırı kuraklıkla yeniden gündem oldu.

Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte yağışların azalması, Van Gölü'ndeki su kaybını yükseltti. Kapalı bir havzada bulunması sebebiyle öteki göllere kıyasla kuraklıktan daha çok etkilenen Van Gölü'nde yeni adacıklar meydana geldi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) göle olan sahilinde gün yüzüne çıkan adacıklar, fotoğraf meraklılarının da ilgisini topladı.

KARTPOSTALLIK KARELER

Adacıkların sığ suyunda yapılan yürüyüş kartpostallık görüntü oluştururken, ortaya çıkan manzara ise göldeki su kaybını bir kez daha gözler önüne serdi.



"BU DRAMATİK BİR ŞÖLENDİR"

Van YYÜ Video İçerik Üreticisi Bülent Menteşe, Van Gölü'nde su çekilmelerinin gündemde olduğunu belirtti. Van Gölü'nün bu yıl da ciddi bir geri çekilmeye maruz kaldığını ifade eden Menteşe, "Gölün çekilmesiyle birlikte küçük tepecikler oluştu. Gölün farklı bölgelerinde bu şekilde oluşan tepecikleri görmek mümkündür. Burası da Van YYÜ sahili ve yaklaşık 3 gündür bu şekilde. Öğrenciler buraya gelip fotoğraf ve video çekiyorlar. Van Gölü'nün üzerinde yürüyormuşçasına bir görsel sunuyor. Yalnız, bu dramatik bir şölendir. Çünkü su seviyesindeki bu düşüklük hem bölge halkını hem de bizleri endişelendiriyor" dedi.

Van'da 2011 yılında meydana gelen depremlerin ardından gölün çekildiğini fark ettiklerini dile getiren İslam Cindioğlu isimli öğrenci ise gölde adacıkların oluşabileceği kadar bir çekilmenin yaşanacağını tahmin etmediklerini söyledi. Cindioğlu, güzel manzarada fotoğraf çektiklerini ancak altında yatan nedenden dolayı bunun üzücü bir durum olduğunu kaydetti.