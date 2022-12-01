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Van Gölü’nde şaşırtan görüntü! Sular çekilince ortaya çıktı

DHA
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Giriş: 01.12.2022 11:06
Türkiye’nin en büyük gölü, dünyanın ise en büyük sodalı gölü olan Van Gölü, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklık sebebiyle alan kaybetmeye devam ediyor. Dalış turizmi için de büyük önem taşıyan gölde, dünyanın en büyük mikrobiyalitleri göl suyunun çekilmesiyle birlikte gün yüzüne çıktı.
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