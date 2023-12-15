Van Gölü'nde kuraklık! Devasa bir alanın kara parçasına dönüştüğünü görebiliyoruz

Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olma özelliğine sahip 1700 metre rakımdaki 3 bin 712 kilometrekarelik Van Gölü'nde yaşanan çekilmeyi, son yıllarda çekilen fotoğraf kareleri net olarak ortaya koydu. Teknelerin yanaşması için yaklaşık 30 yıl önce Erciş'in sahilinde yapılan ve 15 yıl önce fotoğrafçı Ferzende Coşar tarafından görüntülenen iskele, göl sularının çekilmesiyle karaya çıktı ve sahilden yaklaşık 700 metre uzaklaştı. İşte o görüntüler…

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