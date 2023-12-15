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Van Gölü'nde korkutan görüntü!

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.12.2023 12:01
Van Gölü'nünün son hali korkuttu. Dünyanın en büyük sodalı gölünde sular çekildi. Detayları A Haber muhabiri Esra Arpa detayları aktardı.
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Van Gölü’nde korkutan görüntü!
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