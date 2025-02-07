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Van Gölü’de dev dalgalar oluştu!

Van Gölü'de dev dalgalar oluştu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.02.2025 20:52
Bitlis genelinde dün etkili olan kar yağışı Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde yerini fırtınaya bıraktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle Van Gölü'nün Tatvan ilçe sahilindeki seviyesi yükselirken, kıyı şeridinde dalgaların karaya vurduğu görüldü. Özellikle Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz kıyılarında büyük dalgalar dikkat çekti. Bölgede yaşayanlar, böyle güçlü fırtınaların kış aylarında zaman zaman yaşandığını ancak bu sefer dalgaların daha şiddetli olduğunu belirtti. Yetkililer, kıyı bölgesinde bulunan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Fırtınanın gün içerisinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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Van Gölü’de dev dalgalar oluştu!
Van Gölü’de dev dalgalar oluştu!
Van Gölü'de dev dalgalar oluştu!
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