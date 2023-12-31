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Van Gölü temizleniyor

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Giriş: 31.12.2023 13:07
Sıfır Atık Projesi kapsamında Van Gölü'nde çamur temizliği yapılıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı.
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Van Gölü temizleniyor
Van Gölü temizleniyor
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