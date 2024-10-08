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Van Gölü sahilinde korkutan tablo

Van Gölü sahilinde korkutan tablo

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 09:59
Van Gölü, kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu kuraklık tehdidi altında.
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Van Gölü sahilinde korkutan tablo
Van Gölü sahilinde korkutan tablo
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