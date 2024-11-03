03 Kasım 2024, Pazar
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Van Gölü çekildi... Su altındaki tarih ortaya çıktı

Van Gölü çekildi... Su altındaki tarih ortaya çıktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.11.2024 10:30
Bitlis'in Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafedeki kıyı şeridinde bulunan adacığın çevresinde görülen su altındaki yapı kalıntıları gün geçtikçe daha belirgin hale geliyor.
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