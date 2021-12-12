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Van beyaza büründü! Köy sakinlerinin kar mesaisi

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Giriş: 12.12.2021 10:22
Doğu Anadolu bölgesi illeriden Van'da kar yüzünü gösterdi. Hal böyle olunca çetin kış şartlarında özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar bugünlerde biraz zorlanıyor. Köy sakinleri toprak damlı evlerinin üzerindeki karları küreklerle temizlemeye çalıştı. Karla birlikte güzel manzaralar da ortaya çıktı...
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