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Van Başkale’de eğitime kar engeli

DHA
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Giriş: 21.12.2021 11:22
VAN merkeze yağan mevsimin ilk karı, sabah erken saatlerden itibaren okula giden çocuklar için eğlence kaynağı oldu. Kar yağışına sevinen çocuklar, okullarının bahçesinde kar topu oynadı. Van Başkale’de eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Van Başkale’de eğitime kar engeli
Van Başkale’de eğitime kar engeli
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