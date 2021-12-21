21 Aralık 2021, Salı
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Van Başkale’de eğitime kar engeli
VAN merkeze yağan mevsimin ilk karı, sabah erken saatlerden itibaren okula giden çocuklar için eğlence kaynağı oldu. Kar yağışına sevinen çocuklar, okullarının bahçesinde kar topu oynadı. Van Başkale’de eğitime bir gün süreyle ara verildi.