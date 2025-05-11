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Vale teslim aldığı lüks klasik araçla böyle kaza yaptı

Vale teslim aldığı lüks klasik araçla böyle kaza yaptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 11.05.2025 14:13
Bir restoranda vale olarak görev yapan bir kişi, sahibinden teslim aldığı servet değerindeki klasik aracın kontrolünü kaybedince başka araca çarptı. Kaza sonrası lüks araçta hasar meydana gelirken, araç sahibi neye uğradığını şaşırdı. Yaşanan olay sonrası açıklama yapan vale şirketi araçta meydana gelen zararın giderileceğini belirtti.
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Vale teslim aldığı lüks klasik araçla böyle kaza yaptı
Vale lüks araçla böyle kaza yaptı
Vale lüks araçla böyle kaza yaptı
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