Vakalarda yüzde 50 artış var! Kovid-19'dan sonra 65 yaş üstü için yeni tehlike

Salgının başından beri risk grubu olan 65 yaş ve üzeri kesim, koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için aylarca evde kaldı, öncelikli olarak aşılandı. Koronavirüs riskini büyük ölçüde atlatan yaşlıların şimdi de uzun süre evde kalmaya bağlı kırıklarla başı dertte. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim İkizceli, tüm yaz boyunca yaşlılarda kırık vakalarına çok sık rastladıklarını belirterek "Türkiye genelindeki acillerin çoğunda eskiye oranla yaşlı kırıklarında yüzde 50'ye varan artış gözlemliyoruz." dedi. Peki neler yapılmalı? Kemikler nasıl güçlendirilir? Detaylar haberimizde...