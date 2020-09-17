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Vakalar yükseldi tedbirler arttı! 81 ilde koronavirüs denetimi

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Giriş: 17.09.2020 09:32
Güncelleme:17.09.2020 10:22
İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirlerleri kapsamında gerçekleştirilecek olan denetimlerle ilgili dün 81 il valiliğine genelge gönderdi. Denetimler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta toplu ulaşım araçları ile yeme içme, eğlence yerleri olmak üzere birçok yaşam alanlarını kapsayacak. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ da Eyüpsultan'da zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlere katıldı. İşte haberin detayları...
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