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Vaka sayılarında düşüş devam ediyor! 16 Ocak 2020 Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıkladı |Video

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Giriş: 16.01.2021 19:49
Güncelleme:16.01.2021 19:49
Son dakika haberleri... Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 16 Ocak tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 901'si semptomatik olmak üzere 7 bin 550 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 380 bin 665'e yükseldi. Vefat sayısı 168 artarak toplamda 23 bin 832'ye çıktı. İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son durum...

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 902'si semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 550 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 168 olarak kayıtlara geçti.

Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 832'ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 380 bin 665'e yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 5 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 254 bin 52'ye yükseldi. Toplam test sayısı 27 milyon 223 bin 445'e, ağır hasta sayısı ise 2 bin 265'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,5 oldu.

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