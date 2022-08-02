02 Ağustos 2022, Salı
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Vahşice katledilen Zehra Bayır’ın son konuşmaları ortaya çıktı! Kahreden detayı eski nişanlısı açıkladı
Muğla'nın Milas ilçesinde şarkı söylediği işletmenin sahipleri tarafından öldürülen 18 yaşındaki Zehra Bayır'ın nişanlısı 30 yaşındaki Ali Arpınar konuştu. Arpınar, Bayır ile öldürülmeden bir gün önce konuştuklarını belirtirken, "Öldürülmeseydi o gün buraya gelecekti" dedi.