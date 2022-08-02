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Vahşice katledilen Zehra Bayır’ın son konuşmaları ortaya çıktı! Kahreden detayı eski nişanlısı açıkladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.08.2022 10:41
Muğla'nın Milas ilçesinde şarkı söylediği işletmenin sahipleri tarafından öldürülen 18 yaşındaki Zehra Bayır'ın nişanlısı 30 yaşındaki Ali Arpınar konuştu. Arpınar, Bayır ile öldürülmeden bir gün önce konuştuklarını belirtirken, "Öldürülmeseydi o gün buraya gelecekti" dedi.
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