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Vahşice katledilen Pınar Gültekin cinayetinde tutuklanan Mertcan Avcı: Varildeki ateş harıl harıl yanıyordu

İHA
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Giriş: 23.02.2022 09:03
Muğla’da canice katledilen Pınar Gültekin cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. Genç kızın ailesinin avukatının ‘kasten öldürmeye iştirak’ sebebiyle suç duyurusunda bulunduğu zanlı Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı tutuklandı. Avcı, yeni ifadesinde, "Ağabeyime ne yaktığını sordum. Bana Cüce Bar'da bozulduğu için getirdiği kokoreçleri ve çöpleri yaktığını söyledi. Bu sırada varildeki ateş harıl harıl yanmaya devam ediyordu" dedi.
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