10 Şubat 2022, Perşembe
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Vahşi Kartal ve Komodo ejderi karşı karşıya! Vahşi kartal ve Komodo ejderi savaşını bakın kim kazandı! Vahşi kartal ve Komodo ejderi kavgası izle!
Vahşi doğanın korkunç yüzünü gözler önüne seren bir olay kameralara yansıdı. Kartal ile yavrularını korumaya çalışan komodo ejderinin yaşam mücadelesi görüntülendi. Yumurtalarının yanına giden komodo ejderi kartalın bir anlık hamlesiyle karşı karşıya kaldı.