10 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Vahşi Kartal ve Komodo ejderi karşı karşıya! Vahşi kartal ve Komodo ejderi savaşını bakın kim kazandı! Vahşi kartal ve Komodo ejderi kavgası izle!

Vahşi Kartal ve Komodo ejderi karşı karşıya! Vahşi kartal ve Komodo ejderi savaşını bakın kim kazandı! Vahşi kartal ve Komodo ejderi kavgası izle!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.02.2022 09:19
Vahşi doğanın korkunç yüzünü gözler önüne seren bir olay kameralara yansıdı. Kartal ile yavrularını korumaya çalışan komodo ejderinin yaşam mücadelesi görüntülendi. Yumurtalarının yanına giden komodo ejderi kartalın bir anlık hamlesiyle karşı karşıya kaldı.
Kadriye teyzeden yürekleri ısıtan hareket!
Kadriye teyzeden yürekleri ısıtan hareket!
Şanlı direnişin öyküsü
Şanlı direnişin öyküsü
Iğdır’da köye inen 6 aç kurt, köpeği parçaladı
Iğdır’da köye inen 6 aç kurt, köpeği parçaladı
Kemiğini bile bırakmadılar
Kemiğini bile bırakmadılar
Kilit ismi Seccad Yeşil sorguda!
Kilit ismi Seccad Yeşil sorguda!
Bir kış masalı! Doluluk oranı...
Bir kış masalı! Doluluk oranı...
Esra Bilgiç’in eski eşi Beşiktaş’ın ünlü futbolcusu çıktı!
Esra Bilgiç’in eski eşi Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu çıktı!
Vahşi Kartal ve Komodo ejderi karşı karşıya!
Vahşi Kartal ve Komodo ejderi karşı karşıya!
Sultan Abdülhamid’in vefatının 104. yılı
Sultan Abdülhamid’in vefatının 104. yılı
Kar ulaşıma geçit vermedi!
Kar ulaşıma geçit vermedi!
10 Şubat hava durumu | Meteorolojiden kar uyarısı!
10 Şubat hava durumu | Meteorolojiden kar uyarısı!
Hazine avcısı parkenin altındaki hazineyi buldu!
Hazine avcısı parkenin altındaki hazineyi buldu!
Daha Fazla Video Göster