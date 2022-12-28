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Vahşi hayvanın saldırısına uğradılar! Leopar kampüste dehşeti yaşattı

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Giriş: 28.12.2022 09:03
Hindistan'ın Assam eyaletinde ormandan kaçan bir leopar bölgedeki araştırma enstitüsünün kampüsüne girdi. Leoparı yakalamaya çalışanlar vahşi hayvanın saldırısına uğradı. İşte korkunç anlar...
Vahşi hayvanın saldırısına uğradılar VAHŞİ HAYVANIN SALDIRISINA UĞRADILAR

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