28 Aralık 2022, Çarşamba
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Vahşi hayvanın saldırısına uğradılar! Leopar kampüste dehşeti yaşattı
Hindistan'ın Assam eyaletinde ormandan kaçan bir leopar bölgedeki araştırma enstitüsünün kampüsüne girdi. Leoparı yakalamaya çalışanlar vahşi hayvanın saldırısına uğradı. İşte korkunç anlar...