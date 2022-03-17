17 Mart 2022, Perşembe
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Vahşi doğada hayatta nasıl kalınır? İşte cevaplarından biri! İlkel malzemelerle ormanda Hobbit evi nasıl yapılır? İlkel malzemelerle yemek nasıl pişirilir?
İlkel malzemelerle yapılan ustalıklar izleyenlere keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor. Tek başına akılalmaz yapılar ya da ustalıklar gerçekleştirilen videolar milyonlarca kez izleniyor. Bir kişi ormanda ilkel malzemelerden Hobbit evi yaptı. Yapım açamasını takipçileriyle paylaşan fenomen yorgunluğunu ev içinde yaktığı ateşte pişirdiği eti yiyerek kutladı.