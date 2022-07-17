17 Temmuz 2022, Pazar
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Vahşi doğada dev piton ve anne kedi karşı karşıya! Dev piton ile kedi karşılaştı yardımına minik eller koştu! İzleyenler gözlerine inanamadı!
Anne kedi ile dev pitonun ölüm kalım mücadelesi kameralara yansıdı. Yavrularının üzerine yatan anne kedi gizlice yaklaşan piton hiç beklemediği bir hamle ile karşı karşıya kaldı. O anlar ise kameralar tarafından böyle görüntülendi.