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Videolar Yaşam Videoları Vahşi doğada dev piton ve anne kedi karşı karşıya! Dev piton ile kedi karşılaştı yardımına minik eller koştu! İzleyenler gözlerine inanamadı!

Vahşi doğada dev piton ve anne kedi karşı karşıya! Dev piton ile kedi karşılaştı yardımına minik eller koştu! İzleyenler gözlerine inanamadı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.07.2022 19:04
Anne kedi ile dev pitonun ölüm kalım mücadelesi kameralara yansıdı. Yavrularının üzerine yatan anne kedi gizlice yaklaşan piton hiç beklemediği bir hamle ile karşı karşıya kaldı. O anlar ise kameralar tarafından böyle görüntülendi.
Dev piton ve anne kedi karşı karşıya!
Dev piton ve anne kedi karşı karşıya!
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