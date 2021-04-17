Vahşi doğada aslan sırtlan sürüsünün saldırısına uğradı! Sonrasında bakın neler oldu

Tüm dünyada ormanların kralı olarak gösterilen aslanların avcılık yeteneklerinden yararlanmak isteyen sırtlanlar, kalabalık topluluklar halinde aslan bölgesine girerek paylarına düşen leşler için kıyasıya mücadele veriyor. Vahşi doğada tek başına kalan erkek aslan, yirmiden fazla sırtlan tarafından köşeye sıkıştırıldı. Acımasız sırtlanlara yem olmak üzere olan aslanın sonu bakın ne oldu. İşte görenleri hayretlere düşüren o anlar...