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Vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler Kastamonu'dan! Kurtlar köye inip köpeği telef ettiler

İHA
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Giriş: 15.03.2023 13:31
Yurdun çeşitli noktalarında belgesel tadında görüntüler kayda geçmeye devam ediyor. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bir köye inen kurtlar, av köpeğini telef etti. Kurtların köyde gezmesi ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Vahşi doğa belgeselini aratmadı! Telef ettiler VAHŞİ DOĞA BELGESELİNİ ARATMADI! TELEF ETTİLER

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Vahşi doğa belgeselini aratmadı! Telef ettiler
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