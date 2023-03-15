Vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler Kastamonu'dan! Kurtlar köye inip köpeği telef ettiler

Yurdun çeşitli noktalarında belgesel tadında görüntüler kayda geçmeye devam ediyor. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bir köye inen kurtlar, av köpeğini telef etti. Kurtların köyde gezmesi ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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