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Vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler Erzurum'dan! Çoban anbean görüntüledi

İHA
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Giriş: 09.07.2023 09:44
Erzurum'un Oltu ilçesinde yaban hayatı belgesellerini aratmayan anlar kayda geçti. Büyükbaş hayvan sürüsüne ayı saldırdı. Çoban o anları cep telefonu ile görüntüledi. İşte ölümcül mücadele…
Çoban anbean görüntüledi! Vahşi doğa belgesellerini aratmayan anlar... ÇOBAN ANBEAN GÖRÜNTÜLEDİ! VAHŞİ DOĞA BELGESELLERİNİ ARATMAYAN ANLAR...

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Vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler Erzurum’dan! Çoban anbean görüntüledi
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