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Vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler Afyonkarahisar’dan! Kurtlar ve akbabalar avlayıp böyle yedi

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.03.2024 10:56
Türkiye'nin en önemli tabiat parklarından birisi olan ve Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi sınırlarında Akdağ Tabiat Parkında kurtların ve akbabaların avladıkları domuz ile beslenme anları fotokapan ile görüntülendi.
Avlayıp böyle yediler! Görüntüler Türkiyeden AVLAYIP BÖYLE YEDİLER! GÖRÜNTÜLER TÜRKİYE'DEN

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