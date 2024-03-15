15 Mart 2024, Cuma
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Vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler Afyonkarahisar’dan! Kurtlar ve akbabalar avlayıp böyle yedi
Türkiye'nin en önemli tabiat parklarından birisi olan ve Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi sınırlarında Akdağ Tabiat Parkında kurtların ve akbabaların avladıkları domuz ile beslenme anları fotokapan ile görüntülendi.