Vahşi doğa belgesellerini aratmayan anlar ADIYAMAN'dan! Evin bahçesine girdi... Horozu avlayıp yedi

Son dakika haberi... Yurdun çeşitli noktalarında nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar görüntüleniyor. Onlardan biri de Adıyaman'ın Besni ilçesinde kayda geçti. Evin bahçesine kadar giren hayvan bakın neler yaptı...

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