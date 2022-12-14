14 Aralık 2022, Çarşamba
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Vahşi doğa belgesellerini aratmayan anlar ADIYAMAN'dan! Evin bahçesine girdi... Horozu avlayıp yedi
Son dakika haberi... Yurdun çeşitli noktalarında nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar görüntüleniyor. Onlardan biri de Adıyaman'ın Besni ilçesinde kayda geçti. Evin bahçesine kadar giren hayvan bakın neler yaptı...