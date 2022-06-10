10 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Vahşetin adresi Rusya! Kan donduran görüntüler... Ayıya bombalı tuzak kurup havaya uçurdular

Vahşetin adresi Rusya! Kan donduran görüntüler... Ayıya bombalı tuzak kurup havaya uçurdular

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.06.2022 09:05
Rusya'nın Yakutistan bölgesinde bir bozayı çalışma alanına girdiği gerekçesi ile işçiler tarafından bombalı tuzak ile öldürüldü. Bozayının vahşice öldürülmesi büyük tepki çekti.
Kan donduran görüntüler! Bombalı tuzak kurup... KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER! BOMBALI TUZAK KURUP...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kan donduran görüntüler! Bombalı tuzak kurup...
Kan donduran görüntüler! Bombalı tuzak kurup...
Ümraniye’de ilginç kaza!
Ümraniye'de ilginç kaza!
Hafta sonu plan yapanlar dikkat!
Hafta sonu plan yapanlar dikkat!
Sağanak sele dönüştü
Sağanak sele dönüştü
Lastiği patlayan sebze yüklü kamyon yandı
Lastiği patlayan sebze yüklü kamyon yandı
Manisa’da orman yangını!
Manisa’da orman yangını!
Kardeşlerin silahlı kavgası kamerada
Kardeşlerin silahlı kavgası kamerada
500 kilo atık toplayana bir kuzu
500 kilo atık toplayana bir kuzu
Ankara’da işçi servisi devrildi! Yaralılar var
Ankara'da işçi servisi devrildi! Yaralılar var
Öğrenciye öğretmeninden şiddet! O anlar kamerada
Öğrenciye öğretmeninden şiddet! O anlar kamerada
Markette silahlı soygun anları kamerada
Markette silahlı soygun anları kamerada
İzmir’de orman yangını
İzmir'de orman yangını
Daha Fazla Video Göster