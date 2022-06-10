Vahşetin adresi Rusya! Kan donduran görüntüler... Ayıya bombalı tuzak kurup havaya uçurdular

Rusya'nın Yakutistan bölgesinde bir bozayı çalışma alanına girdiği gerekçesi ile işçiler tarafından bombalı tuzak ile öldürüldü. Bozayının vahşice öldürülmesi büyük tepki çekti.

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