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Üzüntüsü gözlerinden okundu! Onur Ünlü ayrılık hakkında ilk kez konuştu

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Giriş: 18.12.2022 12:49
Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, kendisinden yaşça büyük yönetmen Onur Ünlü ile hemen hemen 5 senedir aşk yaşıyordu. Aralarındaki yaş farkı sebebiyle sık sık eleştirilere maruz kalan çiftten kötü haber geldi. Düğünleri beklenen Ünlü ve Ergüçlü ayrılmaya karar verdi. Ayrılığın peşinden Hazar Ergüçlü, "Beş yıllık bir yıpranma yaşandı. Ayrıldık ama arkadaşlığımız devam ediyor. Onur benim her şeyim." ifadelerini kullanmıştı. Geçen gün Cihangir'de objektiflere yakalanan yönetmen Onur Ünlü de, ayrılık ile ilgili ilk kez konuştu. Ünlü'nün o hali gözden kaçmadı.
Onur Ünlü ayrılık hakkında ilk kez konuştu
Onur Ünlü ayrılık hakkında ilk kez konuştu
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