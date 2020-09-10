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Uzunluğu tam 3 metre! İstanbul'da Piton operasyonu

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Giriş: 10.09.2020 17:21
Güncelleme:10.09.2020 17:22
İstanbul polisi Başakşehir'de önemli bir operasyona imza attı. Ürdün ve Mısır uyruklu iki kişinin internet üzerinden piton yılanı satışı yaptıkları tespit edildi. Polis, şahısların bulunduğu adrese yaptığı operasyon iki kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametinde 6 piton da ele geçirildi. Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın haberi...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Başakşehir'de yapılan çalışmalar neticesinde; Ürdün ve Mısır uyruklu iki erkek şahsın sosyal medya sitesi üzerinden Piton Yılanı satışı yaptıkları ve bu yılanları ikametlerinde besledikleri belirlendi.

Yapılan kontrolde; "CITES" (Nesli Tehlike Altında Olay Yabani Hayvan Ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) kapsamında bulunduğu belirlenen; 1 adet 4.17 metre, 1 adet 3 metre, 1 adet 1 metre, 3 adet 50 cm olmak üzere toplam 6 adet piton yılanı ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan 2şüpheli şahıs hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapılırken muhafaza altına alınan yılanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

DAMLA KAYA-SABAH

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