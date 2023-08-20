🦊Uzun zaman sonra İLK KEZ görüntülendi! Yaban hayatı bu kez araç kamerasına yansıdı

Türkiye'de belgeselleri aratmayan yaban hayatı görüntüleri zaman zaman vatandaşlar tarafından da kayda alınıyor. Son olarak Düzce'de ormanlık alanlarda yapılan çalışmalarda araç içi kamerasına yaban hayatı yansıdı. İşte uzun zaman sonra ilk kez görüntülenen hayvan...

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