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🦊Uzun zaman sonra İLK KEZ görüntülendi! Yaban hayatı bu kez araç kamerasına yansıdı

İHA
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Giriş: 20.08.2023 09:20
Türkiye'de belgeselleri aratmayan yaban hayatı görüntüleri zaman zaman vatandaşlar tarafından da kayda alınıyor. Son olarak Düzce'de ormanlık alanlarda yapılan çalışmalarda araç içi kamerasına yaban hayatı yansıdı. İşte uzun zaman sonra ilk kez görüntülenen hayvan...
🦊Uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi! 🦊UZUN ZAMAN SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!

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🦊Uzun zaman sonra İLK KEZ görüntülendi
🦊Uzun zaman sonra İLK KEZ görüntülendi
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