Uzun yolculuklardaki tehlike: Yol hipnozu! Yol hipnozu olmamak için ne yapmalı?

9 günlük Kurban Bayramı tatili ile çok sayıda kişi yollara düştü. Ancak direksiyon başında saatlerce araç kullanacak sürücüleri bekleyen hayati bir risk var. O da yol hipnozu. Peki nelere dikkat etmeli? Detaylar haberimizde…

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