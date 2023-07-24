Uzun yola çıkacak sürücüler dikkat! Aşırı sıcakta kaç saat araç kullanmalı?

Kavurucu sıcaklar sürüyor. Uzmanlar da uzun yola çıkacak olan sürücüleri uyardı. Peki aşırı sıcakta araç kullanma süresi ne olmalı? Ne sıklıkla mola verilmeli? Detaylar haberimizde...

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