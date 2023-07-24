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Uzun yola çıkacak sürücüler dikkat! Aşırı sıcakta kaç saat araç kullanmalı?

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Giriş: 24.07.2023 09:00
Kavurucu sıcaklar sürüyor. Uzmanlar da uzun yola çıkacak olan sürücüleri uyardı. Peki aşırı sıcakta araç kullanma süresi ne olmalı? Ne sıklıkla mola verilmeli? Detaylar haberimizde...
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