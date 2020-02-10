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10.02.2020

Uzun yaşamın sırrı ne? İşte 145 yaşında kadar yaşamanın sırrı! |Video

Dünyanın en uzun ömürlü insanları nerede yaşar? Dünyanın "Mavi Bölge"leri yani en uzun ömürlü insanların yaşadığı bölgeler nereler? Uzun yaşamanın sırları neler? Pakistan'da yaşayan Hunzalılar 145 yaşına kadar yaşamalarıyla tanınıyorlar. Peki Hunzalıların uzun yaşam sırrı ne? Detaylar A Haber ekranlarında...
Uzun yaşamın sırrı sağlıklı besinler! İşte gelmiş geçmiş en sağlıklı gıdalar listesi UZUN YAŞAMIN SIRRI SAĞLIKLI BESİNLER! İŞTE GELMİŞ GEÇMİŞ EN SAĞLIKLI GIDALAR LİSTESİ

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