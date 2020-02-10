Uzun yaşamın sırrı ne? İşte 145 yaşında kadar yaşamanın sırrı! |Video

Dünyanın en uzun ömürlü insanları nerede yaşar? Dünyanın "Mavi Bölge"leri yani en uzun ömürlü insanların yaşadığı bölgeler nereler? Uzun yaşamanın sırları neler? Pakistan'da yaşayan Hunzalılar 145 yaşına kadar yaşamalarıyla tanınıyorlar. Peki Hunzalıların uzun yaşam sırrı ne? Detaylar A Haber ekranlarında...